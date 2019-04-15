» شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

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حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس
حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

وكالات

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اندلع حريق ضخم، الاثنين، في كاتدرائية نوتردام في باريس، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق الذي اندلع بالكاتدرائية التاريخية.

ولم تشكف السلطات عن سبب اندلاع الحريق، فيما أظهر مقطع فيديو التهام النيران للجزء العلوي من الكنيسة التي تعود إلى العصور الوسطى.

شاهد الفيديو..

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