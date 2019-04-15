بعد جلوسه مكان «البشير»..أول قرارات رئيس السودان الجديد

15 أبريل 2019 - 07:09 م

باشر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الإثنين، عمله بالقصر الجمهوري بعد استلام مهامه كرئيس مؤقت للسودان خلال الفترة الانتقالية.

وبحسب وكالة السودان للأنباء "سونا"، فإن سلطات سجن كوبر الاتحادي أطلقت سراح الناشط الوطني هشام محمد علي "ود قلبا" والمتهم تحت المواد: 50/51 /53/56 جنائي و16 و17 معلوماتي، والناشط محمد الحسن عالم شريف البوشي، وذلك تنفيذا لقرار رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وكان وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود قد وجه سطات سجن كوبر بإطلاق سراحهما، ويعتبر إطلاق سراح المذكورين بادرة من المجلس العسكري لتهيئة الأجواء للمرحلة الانتقالية.