أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

15 أبريل 2019 - 07:00 م

نشرت الفنانة بسمة صورة لها أثناء استضافتها فى أحد البرنامج مع المذيعة سارة دندراوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، ويعد ذلك الظهور الأول لها بعد إعلان طلاقها من عمرو حمزاوى بعد زواج دام 8 سنوات.

وعلقت بسمة قائلة: "فكرة الرد من غير تفكير بجد بتطلع من الواحد حاجات يمكن مكنش واخد باله منها.. استمتعت بفقرة 25 سؤال مع سارة دندراوى".

يذكر أن بسمة عادت الى عالم التمثيل بعد فترة من التوقف وتشارك فى فيلم "راس السنة" الذى من المتوقع ان يعرض فى موسم الصيف المقبل.



