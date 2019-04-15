» «البنا» حكمًا لمباراة الهلال السوداني والنجم

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الكونفدرالية.. النجم الساحلي يهزم الهلال السوداني بثلاثية

المصريون

الاهلى

الهلال السوداني

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، تعين محمود البنا، حكمًا لإدارة مباراة الهلال السوداني مع النجم الساحلي التونسي في اياب دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية

وحدد كاف يوم 22 من أبريل الجاري موعدًا لإقامة مباراة الاياب بعد تأجليها وعدم اقامتها بالسودان بسبب الاحداث السياسية هناك.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف .

يذكر أن الفريق الذى سيتأهل ما بين الهلال والنجم سيواجه الزمالك في الدور قبل النهائي لكأس الكونفيدرالية .

 


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