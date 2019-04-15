» ترزي يقتل نجارا ضبطه في أحضان زوجته

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بإحالة ترزي، لاتهامه بقتل نجار مسلح ضبطه في أحضان زوجته بمنطقة الوراق.

كما أمرت النيابة العامة بإحالة الزوجة لمحكمة الجنح؛ بعدما وجهت لها تهمة الزنا.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل شاب داخل شقة بمنطقة الوراق، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين العثور على جثة شاب في الثلاثينات من العمر غارقا في دمائه داخل غرفة النوم مصابا بطعنة في الصدر جهة القلب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم "ترزي" تزوج منذ 4 أشهر، وكانت زوجته على علاقة بالمتهم (نجار) قبل الزواج لكنها لم تصل لعلاقة غير شرعية، وبعد الزواج استغلت الزوجة انشغال زوجها ودعت عشيقها إلى منزلها لممارسة الرزيلة.

وأضافت التحريات أنه يوم الواقعة شعر الزوج بإعياء في عمله، فعاد مبكراً عن موعده المعتاد وعند دخوله الشقة فوجئ بزوجته في أحضان عشيقها داخل غرفة النوم، فاستشاط غضبًا واستل سكينًا من المطبخ وطعن عشيق زوجته التي تمكنت من الهرب.