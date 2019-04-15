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5 آلاف مشجع في مباراة الأهلي وبيراميدز

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المصريون

الاهلى

بيراميدز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت، وبحضور 5 آلاف مشجع بواقع 3000 مشجع للنادي الأهلي و500 لفريق بيراميدز كما هو معتاد.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت في وقت سابق أن هذه المباراة قد تقام دون حضور جمهور وفقًاً لتصريحات عامر حسين رئيس اللجنة إلا أن اتحاد الكرة أعلن من خلال ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية أن اللقاء سيقام بحضور جماهيري.

وكشف العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن إرسال القلعة الحمراء 25 ألف دولار، لاتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، وبنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن الزمالك يحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الترتيب.

وانتهت مباراة بيراميدز مع الأهلي في الدور الأول بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، حيث نجح لاعبو بيراميدز تعويض تأخرهم بهدف وليد أزارو في الشوط الأول، بعدما تعادل محمد فاروق من صناعة عبدالله السعيد الذي توج جهوده في اللقاء بإحراز هدف الفوز لفريقه الجديد في أول مباراة رسمية معه بعد انتقاله إلى صفوفه قادماً من أهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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