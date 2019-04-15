» العثور على جثة مصري فوق مبنى بالكويت

عثرت السلطات الكويتية على جثة مواطن مصري فوق سطح مبنى في منطقة الجابرية.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن رجال المباحث يحققون في ملابسات وفاة المواطن المصري.

وأكد مصدر أمني للصحيفة، أن "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن وجود شخص مجهول الهوية مستلقيًا فوق سطح بناية في الجابرية، وبانتقال الأمنيين إلى المكان وجدوا على وجه الشخص آثار دماء، نتيجة جرح قطعي في جبهته، وبتفتيش ملابسه عثروا على بطاقة مدنية تخصه تفيد أنه مصري الجنسية، مواليد 1960، ويدعى (ح.م)، وتم إبلاغ وكيل النائب العام فأمر بتسجيل قضية شبهة جنائية، وانتداب رجال الطب الشرعي والأدلة للتعامل مع الجثة".

وأضاف المصدر، "بعد الانتهاء من معاينة مسرح الجريمة، رُفعت الجثة الى الطب الشرعي بتعليمات من وكيل النيابة والإيعاز إلى المباحث للتحري بكشف الملابسات".