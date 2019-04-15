» خامنئي يهاجم حكام العرب بهذا التصريح

هاجم المرشد الإيراني علي خامنئي، الإثنين، بعض زعماء الدول العربية، دون أن يحددهم، واتهمهم بأنهم "تواطؤوا في سفك دماء الفلسطينيين"، مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ووصفهم بأنهم "باتوا عبيدا".

وقال خامنئي، خلال استقباله للمشاركين في مسابقة قرآنية، إن "القرآن يقول: أشداء على الكفار، لكن بعض المسلمين نسوا هذه الآية كبعض الأشخاص في الدول الإسلامية الذين تواطؤوا مع أمريكا والصهاينة وسفكوا دماء الفلسطينيين وأضاعوا حقوقهم".

وأضاف خامنئي: "نسوا آية (أشداء على الكفار) وباتوا عبيدا للكفار وما نراه الآن أن بعض زعماء الدول العربية هم من هذا القبيل"، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) ووكالة "تسنيم".

وتابع خامنئي بالقول: "البعض الآخر نسوا آية (رحماء بينهم)، ويقومون بتكفير من يؤمن بالله والقرآن والكعبة ولم يكونوا رحماء فيما بينهم، بل يطلقون الحروب الداخلية، مضيفًا انظروا إلى سوريا واليمن، إن اليمن يقصف منذ 4 أعوام، ومن يقومون بالقصف هم مسلمون بالظاهر لكنهم لا يرحمون المسلمين".

واعتبر خامنئي أن إيران ستصبح أقوى في ظل العقوبات المفروضة عليها. وقال إن "ما يقوم به الأعداء اليوم ضد الجمهورية الإسلامية هو آخر ما يمكنهم القيام به من عداء، كلما زادوا الضغوط كلما زادت ارادتنا"، على حد تعبيره.