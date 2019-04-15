«عبد العال» لـ«رئيس الزمالك»:«حصانتك في خطر»

15 أبريل 2019 - 05:42 م

حرص الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مداعبة النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي أصر على الجلوس في المقاعد المخصصة للوزراء كعادته.

وخاطب عبدالعال، مرتضى، خلال الجلسة العامة الاثنين: «عليك الخروج من مقاعد الوزراء يا سيادة النائب لأن فيها مشكلة كبيرة بالنسبة لك، وعد إلى مقعدك».

وأضاف مازحًا: «أنا كده بحميك.. من يجلس في مقاعد الوزراء لا يتمتع بالحصانة البرلمانية، فمقاعد الوزراء لا تعطي حصانة لمن يجلس فيها.. الوزير مستعد للاستجواب وسحب الثقة علشان كده مقاعد الحكومة معمولة باللون الأحمر».