وزيرة التضامن تفتتح معرض الحرف اليدوية

15 أبريل 2019 - 05:20 م

افتتحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي معرض الحرف اليدوية المقام علي هامش مؤتمر المسؤولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية يرافقها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

والذي ينظمه بنك الإسكندرية ضمن مبادرة "إبداع من مصر" . ويشارك في المعرض 18 عارض من حرفيي المبادرة، بالإضافة لعرض أعمال عدد من الحرفيين من اللاجئين من السودان واثيوبيا وسوريا



وأشادت والي بمستوى العارضين والمعروضات وأكدت ان وزارة التضامن الاجتماعي لديها استراتيجية لدعم الحرف اليدوية وتنمية مهارات أصحابها علي اكثر من مستوى وان الوزارة تتعاون مع بنك الاسكندرية في تنظيم المعارض ودعم الخطط التسويقية بما يتيح فرص اكبر لنمو وتطوير الحرف اليدوية

من جانبها أكدت ليلي حسني مدير المسؤولية المجتمعية ببنك الاسكندرية علي ان دعم وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة ابداع من مصر ومساندة اصحاب الحرف اليدوية عظم من استفادة اصحاب الحرف ودفع البنك للتوسع في توجيه برامج المسؤولية المجتمعية لأصحاب الحرف اليدوية

