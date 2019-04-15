السعودية تشهد حدثًا تاريخيًا العام القادم

15 أبريل 2019 - 05:16 م

تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تحت قيادة الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي تيم كاين بمشروع قانون من شأنه إجبار الحكومة الأمريكية على الكشف عن حجم التعاون في مجال التكنولوجيا النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعربية السعودية.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية على موقعها الإلكتروني أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نجح في هذا الصدد بتحقيق المستحيل وتوحيد الجمهوريين والديمقراطيين.

وبحسب تقرير لموقع "بلومبرج" الأمريكي، بمساعدة خبراء نوويين وصور أقمار اصطناعية أشار الموقع إلى أن أعمال البناء في أول مفاعل نووي سعودي قد تقدمت خطى إلى الأمام.

والمنشأة قد تصبح جاهزة للعمل في غضون سنة واحدة، كما قدر روبرت كيلي، مفتش سابق في المنظمة الدولية للطاقة النووية.

والمنشأة الواقعة في شمال غرب الرياض هي مفاعل بحوث يهدف في المقام الأول إلى تكوين فنيين نوويين. وتحصل المملكة على إمكانية تخصيب اليورانيوم أو البلوتونيوم ـ وهي خطوة مهمة في الطريق لتطوير أسلحة نووية.

والمشكلة تتمثل حاليا في أنه من غير المضمون أن يفتش مراقبو المنظمة الدولية للطاقة النووية المفاعل عقب تشغيله.

وصادقت السعودية قبل عقود على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية، إلا أنها تركت لنفسها بابا خلفيا مفتوحا بتوقيعها في 2005 على بروتوكول إضافي للاتفاقية يسمح "بالتعامل مع كميات ضعيفة من المواد النووية".

وقامت منظمة الطاقة النووية الدولية في الأثناء بتشديد البروتوكول الإضافي، إلا أن السعوديين يرفضون إلى حد الآن الموافقة على إدخال تعديلات.

وهذا أمر مثير على خلفية تصريح من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الذي سبق وصرح أنه في حال إقدام إيران على صنع قنبلة نووية، فإن السعوديين لن يتأخروا في اللحاق بذلك.

وفي الوقت الذي يلغي فيه ترامب العمل بالاتفاقية النووية من جانب واحد مع إيران، فإن وزارة الطاقة الأمريكية أصدرت سبعة تصاريح لنقل معلومات حساسة حول الطاقة النووية للعربية السعودية ـ بدون أن يضمن ذلك القيام بأعمال تفتيش داخل المملكة.

ويرفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري إلى حد الآن الكشف عن معلومات حول من هي الشركات الأمريكية المشاركة في نقل المعرفة العلمية وطبيعة التراخيص الصادرة. وهذه الشفافية يريد روبيو وكين وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الحصول عليها من خلال القانون.

ولكن بومبيو، قال في تصريحات سابقة إنه لن نسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية.

وأكدت القناة العبرية الـ"13" العبرية، أن وزير الخارجية الأمريكي قد شدد على أن بلاده لن تسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية، وتهدد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معا.

وأضاف بومبيو: لن نكتب شيكا بـ150 مليار دولار إلى السعودية ونمنحهم القدرة على تهديد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويفيد تقرير مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن الولايات المتحدة الأمريكية توجد في منافسة مع شركات من روسيا وكوريا الجنوبية والصين التي تتطلع إلى تحقيق صفقات، لأن المملكة السعودية تعتزم في السنوات المقبلة بناء 16 مفاعلا نوويا. ويُتوقع في السنة المقبلة البدء في المفاعلين الأولين ـ ومن سيحصل على الصفقة ما يزال مفتوحا.