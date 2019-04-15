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"العصار" يستقبل وزير الدفاع البرتغالي لبحث التعاون المشترك

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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، جواو جوميز كرافينهو وزير الدفاع الوطني البرتغالي والوفد المرافق له بحضور مادلينا فيشر سفيرة البرتغال بمصر، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات التصنيع الحربية والمدنية، وذلك بديوان عام الوزارة.

تم خلال اللقاء التأكيد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجانب البرتغالي في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة، وتم الإشارة إلى اللقاءات التي تم عقدها خلال الفترة الماضيـــة مع الجانب البرتغالي لمناقشة بعض موضوعات التعاون المقترحة مع عدد من الشركات البرتغالية فى مختلف مجالات التصنيع ، كما تم استقبال السيد/أوريكو دياس وزير العولمة البرتغالي، وكذلك تم عقد لقاءات مع العديد من الشركات ، كما تم التأكيد خلال اللقاء على أن التعاون بين البلدين سوف ينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلي والأفريقي والعربي.

وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتم الإشارة إلى أن دور الوزارة الأساسي يتمثل فى تلبية إحتياجات القوات المسلحة، كما يتم إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لديها في تصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص ومختلف الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيات الحديثة في التصنيع .

ومن جانبه أعرب "كرافينهو" عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيداً بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، مشدداً على أهمية الدور الذى تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمناً ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

كما أكد وزير الدفاع البرتغالي على وجود تعاون وثيق بين الجانبين في العديد من المجالات وأنه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية التي تشهد تقدماً ملحوظاً من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية في مختلف الدول الصناعية الكبرى والتي ظهرت بوضوح بالجناح المصري بمعرض "إيديكس 2018" الذي تم تنفيذه خلال ديسمبر الماضي، إلى جانب إسهاماتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام فريق فني من الشركات البرتغالية بزيارة شركات الإنتاج الحربي خلال شهر يوليو القادم وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلي.

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