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مصر تتسلم رئاسة الدورة الثانية للجنة الفنية للاتحاد الأفريقي

الحياة السياسية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

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فى إطار متابعة فعاليات اليوم الأول لإجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) والذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2019 بالقاهرة ، تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل والتكامل القاري في أفريقيا".

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا الاجتماع يعد من اكبر واهم الاجتماعات في الاتحاد الأفريقي حيث يتم مناقشة مشروعات البنية التحتية فى افريقيا وتقدم قرارته مباشرة الي قمه الاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وتم خلال اليوم الأول لهذه الإجتماعات عقد جلسة مشاورات مع دول شمال افريقيا وحصلت مصر على موافقة دول الشمال الذين حضرو الاجتماع لترشيحها عن شمال أفريقيا وتم طرح رئاسة مصر على الاجتماع ووافق الاجتماع.

وأضاف شاكر أن الإجتماع أسفر عن تسليم توجو رئاسة الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة لمصر.

ومن المخطط أن يتم خلال الاجتماع الوزارى المقرر عقدة يوم 16 أبريل الجارى إقرار رئاسة مصر للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة.

هذا وقد حضر الاجتماع حتى الان 38دولة افريقية وهو من أكبر الاجتماعات من حيث حضور عدد الدول وبلغ عدد الحضور حتى الان 260 مشارك من الدول الإفريقية منهم 20 وزيرا.

كما شارك فى الاجتماع العديد من المنظمات الافريقية والدولية وعدد كبير من الشركات المصرية.

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