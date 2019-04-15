» بفستان مثير.. فنانة شهيرة تؤدي رقصة ساخنة مع مقلد المشاهير

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الفنانة ومقلد المشاهير
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محمد فضل- متابعات

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رقص

فنانة شهيرة

مثير

فستان فاضح

أثارت الفنانة الكويتية الشهيرة ليلى الكندري، استياء النشطاء على مواقع التواصل بعد نشر فيديو رقص مثير مع الشاب شهاب ملح، مقلد المشاهير.

ونشر شهاب الفيديو عبر صفحته الشخصية على ”إنستجرام“ وظهرت فيه ليلى ترتدي فستانًا ضيقًا وتقوم برقصة مثيرة على نغمات إحدى الأغاني.

وعلق مقلد المشاهير على المقطع قائلًا: ”أنا وليلى الكندري في عيد ميلاد مها محمد، عرفتوا قاعدين نقلد منو؟“، مضيفًا: ”ما نقصد الإساءة غشمرة“.

وليلى هي فاشنيستا كويتية اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصف نفسها بالمغامرة ولا ترضى إلا بالمقدمة وبفضل التواصل والشهرة تحولت من فتاة خجولة إلى فتاة يعرفها اغلب متابعي مواقع التواصل العربية.



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