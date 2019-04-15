قرار من «الأوقاف» ضد أستاذ واقعة «خلع البنطلون»

15 أبريل 2019 - 04:50 م

قررت وزارة الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة الخاص بالدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الشهير بـ«أستاذ خلع البنطلونات» ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد، لما بدر عنه من مخالفات تتنافى مع القيم التي ينبغي أن يتحلى بها كل إنسان، فضلاً عن المنتسبين إلى العمل الدعوي، مع الإشادة بما قامت جامعة الأزهر الشريف تجاهه.

وجاء القرار بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف المنوفية والمعتمدة من الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

ويأتي قرار وزير الأوقاف بعدما قررت إدارة جامعة الأزهر إقالة إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعميد الكلية ووكيلها ورئيس القسم.. وفصل الطلاب المشاركين في واقعة «خلع البنطلونات» داخل مدرج الجامعة وبناء على طلب رمضان.

وتعود واقعة «خلع البنطلونات» إلى انتشار فيديوهات للدكتور إمام رمضان، يظهر فيه وهو يطلب من طلاب خلع ملابسهم بالكامل أمام زملائهم مقابل اجتياز مادته، وهو ما تم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبرر رمضان الواقعة، ونشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أكد فيه أنه كان يختبر أخلاق الطلاب.