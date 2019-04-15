المركزي الياباني: مجموعة العشرين تتوافق على حماية الاقتصاد العالمي

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قال "هاروهيكو كورودا" محافظ البنك المركزي الياباني إن مجموعة العشرين وافقت على ضرورة اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لضمان ألا تؤدي المخاطر المتزايدة إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأضاف في مؤتمر صحفي  أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي من المحتمل أن ينتعش في النصف الأخير من هذا العام، فإن مخاطر حدوث مزيد من التباطؤ تتزايد بسبب عدم اليقين بشأن قضايا مثل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وتابع "كورودا" أن هناك تفاهمًا مشتركًا بين أعضاء مجموعة العشرين على أن كل دولة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، مع الحاجة إلى إدراك المخاطر التي تهدد النمو العالمي

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