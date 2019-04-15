«النقد الدولي» يحذر صانعي السياسات من الإضرار بالاقتصاد العالمي

15 أبريل 2019 - 04:41 م



حذر صندوق النقد الدولي حكومات دول العالم من مخاطر المضي قدمًا في الحروب التجارية وغيرها من النزاعات، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من التباطؤ.



وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي: "نرى مخاطر كامنة، وهذا يعني أنه على المرء أن يكون حذرًا للغاية.. مع التوترات التجارية، والغموض الذي يحيط باتجاهات السياسة النقدية وعدم معرفة اتجاهات نمو الاقتصاد الصيني، فإن الوقت يفرض على صناع السياسة عدم القيام بأي تحرك ضار".



وحث ليبتون الولايات المتحدة والدول الأخرى على تسوية خلافاتها التجارية، باعتبار هذه الخلافات أحد المخاطر التي يحذر منها صندوق النقد الدولي باستمرار منذ اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية إضافية على العديد من السلع التي تستوردها الولايات المتحدة في العام الماضي.



جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

