  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:22 م
بحث متقدم
المغامسي يغرد عن جولة " بن سلمان"

السعودية تشهد حدثًا تاريخيًا العام القادم

الرئيس السيسي وميركل "أرشيفية"

الرئيس يبحث أزمة ليبيا والسودان مع «ميركل»..هذا ما قالاه

الملك سلمان بن عبد العزيز

سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

جنش

شكوى رسمية تهدد بإعادة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

واقعة خلع البنطلون

قرار من «الأوقاف» ضد أستاذ واقعة «خلع البنطلون»

السودان

محتجون يصدون محاولات لفض اعتصامهم بالسودان

صندوق النقد

«النقد الدولي» يحذر صانعي السياسات من الإضرار بالاقتصاد العالمي

إحدى الضحايا مع والدتها قبل الجريمة

تفاصيل مثيرة عن الجرائم الجنسية باستخدام مواقع التعارف

ارشيف

وفاة لاعب منتخب قطر إثر حادث أليم

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"

شكوى رسمية تهدد بإعادة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

الرياضة

جنش
جنش

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق عن فرجاني ساسي بعد الكشف عن حجم إصابته

#

بث مباشر.. مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية

#

جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام حسنية أغادير

#

طاقم تحكيم أنجولى لإدارة الزمالك وأغادير بالكونفدرالية

المصريون

الزمالك

حسنية اغادير

قدمت إدارة نادي حسنية أغادير المغربي شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ضد الحكم الذي أدار مباراته أمام الزمالك أمس الأحد، حيث رأت أن هدفها مشروع، بجانب تغاضيه عن طرد مدافع الأبيض للخشونة المتعمدة.

وشهدت الساحة الرياضية جدلا واسعا بعد انتهاء لقاء الزمالك وحسنية أغادير المغربي، في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، بفوز الزمالك بهدف نظيف وتأهل بعدها الفريق الأبيض لنصف النهائي، وذلك بشأن الكرة التي دارت حولها الشكوك من أنها تجاوزت خط المرمى لـ"جنش" حارس الزمالك ولم يحتسبها الحكم هدفا لأغادير، وعلى إثرها تقدمت إدارة النادي المغربي بشكوى رسمية للكاف ضد حكم اللقاء.

وجيه أحمد عضو لجنة الحكام الرئيسية، الخبير التحكيمي، أكد أن هناك أمورا محددة تمنح الاتحاد المسئول الحق في إعادة المباراة ومنها الخطأ في تنفيذ القانون، وضرب مثلا بحالتين الأولى أن الحكم أصدر للاعب انذار أول ثم أصدر له انذار ثاني ولم يطرده من الملعب حتى لو كان متبقي في زمن المباراة عشر ثوانٍ لأنه أخطأ في تطبيق القانون.

وأضاف "وجيه أحمد" أن الأمر الثاني هو إذا أنه أنهى المباراة قبل موعدها وتم إثبات ذلك في شريط المباراة الأصلي، وتابع: "هنا لابد أن تعاد المباراة.

وقال وجيه أحمد: "في حالة الخطأ في قرار مثل احتساب هدف أو إلغائه فلا يوجد في القانون ما يجيز إعادة المباراة مهما كان الخطأ وفي العموم سواء تجاوزت الكرة المرمى أم لا تتجاوز فإنها حق أصيل للحكم في احتساب الهدف أو عدم احتسابه مثلما حدث في لعبة إبراهيم حسن والهدف الذي احرزه الزمالك ولم يحتسب ينطبق عليه نفس الكلام".

وكان الزمالك قد فاز أمس على حسنية أغادير بهدف نظيف وتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية لمواجهة الفائز من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد السعودي يرفض العفو عن حسين السيد
» بفستان مثير.. فنانة شهيرة تؤدي رقصة ساخنة مع مقلد المشاهير
» مؤمن زكريا يشارك في مران الأهلي
» فرجاني ساسي يستعد للسفر إلى تونس لتلقى العلاج
» الكويت تبحث تعزيز التعاون مع أمريكا والعراق والأردن
» محتجون يصدون محاولات لفض اعتصامهم بالسودان
» محادثات اقتصادية رفيعة المستوى بين الصين واليابان
» وزير الأوقاف:"أتحدى حد يثبت مخالفة للشرع عندنا"
» رفض مقترح إلغاء "الشيشة" بمقاهي الكويت
» باكستان تختار "بن سلمان" كأفضل شخصية عالميًا
» تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية كنيسة مار مينا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول