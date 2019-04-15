شكوى رسمية تهدد بإعادة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

15 أبريل 2019 - 04:40 م

قدمت إدارة نادي حسنية أغادير المغربي شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ضد الحكم الذي أدار مباراته أمام الزمالك أمس الأحد، حيث رأت أن هدفها مشروع، بجانب تغاضيه عن طرد مدافع الأبيض للخشونة المتعمدة.

وشهدت الساحة الرياضية جدلا واسعا بعد انتهاء لقاء الزمالك وحسنية أغادير المغربي، في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، بفوز الزمالك بهدف نظيف وتأهل بعدها الفريق الأبيض لنصف النهائي، وذلك بشأن الكرة التي دارت حولها الشكوك من أنها تجاوزت خط المرمى لـ"جنش" حارس الزمالك ولم يحتسبها الحكم هدفا لأغادير، وعلى إثرها تقدمت إدارة النادي المغربي بشكوى رسمية للكاف ضد حكم اللقاء.

وجيه أحمد عضو لجنة الحكام الرئيسية، الخبير التحكيمي، أكد أن هناك أمورا محددة تمنح الاتحاد المسئول الحق في إعادة المباراة ومنها الخطأ في تنفيذ القانون، وضرب مثلا بحالتين الأولى أن الحكم أصدر للاعب انذار أول ثم أصدر له انذار ثاني ولم يطرده من الملعب حتى لو كان متبقي في زمن المباراة عشر ثوانٍ لأنه أخطأ في تطبيق القانون.

وأضاف "وجيه أحمد" أن الأمر الثاني هو إذا أنه أنهى المباراة قبل موعدها وتم إثبات ذلك في شريط المباراة الأصلي، وتابع: "هنا لابد أن تعاد المباراة.

وقال وجيه أحمد: "في حالة الخطأ في قرار مثل احتساب هدف أو إلغائه فلا يوجد في القانون ما يجيز إعادة المباراة مهما كان الخطأ وفي العموم سواء تجاوزت الكرة المرمى أم لا تتجاوز فإنها حق أصيل للحكم في احتساب الهدف أو عدم احتسابه مثلما حدث في لعبة إبراهيم حسن والهدف الذي احرزه الزمالك ولم يحتسب ينطبق عليه نفس الكلام".

وكان الزمالك قد فاز أمس على حسنية أغادير بهدف نظيف وتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية لمواجهة الفائز من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.