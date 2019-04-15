هواجيان الصينية": مصر على رأس وجهاتنا للاستثمار الخارجي

15 أبريل 2019 - 04:38 م



أكد رئيس مجموعة "هواجيان" الصينية، زيانج هوارونج، أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تضعها المجموعة على رأس أولوياتها للاستثمار الخارجي فى الفترة المقبلة.

وأضاف أن المجموعة ستواصل مشاوراتها مع الأطراف المعنية للاتفاق على خطة العمل لتنفيذ استثمارات الشركة فى مصر، تمهيدا لتوقيع اتفاق فى القريب العاجل يتعلق باستثمارات المجموعة فى مجالات صناعة المنتجات الجلدية فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس مجموعة هواجيان، بحسب بيان من مجلس الوزراء، .

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، بأن اللقاء يأتي فى إطار سعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية فى مجال صناعة المنتجات الجلدية.

