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تعطل "فيسبوك" يثير استياء الرواد

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عصام الشربيني

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أبدى قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس استياءهم من العطل الذي أصاب موقع "فيسبوك". وأوضح الرواد أن العطل أصاب أيضا تطبيقي "واتساب" و"انستجرام" المملوكين لفيسبوك. وسرعان ما تصدر الأمر قائمة الأكثر رواجًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وغرد الرواد عبر هاشتاجات "#الواتساب" و"#فيسبوك" و"#FacebookDown" و"#instagramdown".


أكد الرواد أن أعطال "فيسبوك" زادت نسبيًا في الآونة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث إنها المرة الثانية التي يتعطل فيها الموقع خلال هذا الشهر. تداول الرواد الرسالة الاعتذارية التي وجهها فيسبوك للمستخدمين، معبرين عن اندهاشهم لعدم توضيح أسباب العطل. تناول الرواد أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إنها جعلت عملية التواصل أسهل وأسرع.

وأكد المستخدمون أن الفترة التي تعطلت خلالها خدمات فيسبوك وواتساب أدت إلى انقطاع التواصل بين مليارات المستخدمين حول العالم، بينما حاول البعض تذكر الحياة قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. على صعيد آخر، حظى الشأن الكروي باهتمام كبير من الرواد، واهتموا بأحداث مباراة نادي ليفربول ـ المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ـ ونادي تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. احتفى الرواد بفوز ليفربول بهدفين لا شىء، وبتألق محمد صلاح وتسجيله هدفا.

كما احتفوا بتأهل نادي الزمالك لنصف نهائى بطولة الكونفدرالية بعد الفوز على نادي حسنية أغادير المغربى، بهدف دون رد. في سياق آخر، اهتم قطاع من الرواد بتداول الأخبار التي تتناول الأوضاع في السودان. كما تداول الرواد خبر تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر برمسيس، لمتابعة سير العمل وتطبيق زيادات غرامات التهرب من شراء التذاكر التي كلف بتطبيقها، وأعمال تجديد موقع حريق محطة مصر وإزالة آثاره.

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