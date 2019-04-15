إيران تطالب المجتمع الدولي بموقف من القرار الأمريكي ضد "الحرس الثوري"

15 أبريل 2019 - 04:28 م

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أكد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ، أن بلاده ستطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف من قرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وأدانت إيران الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بوصفها غير مشروعة.

والحرس الثوري قوة تتمتع بالنفوذ، وتهيمن على الكثير من شؤون الدولة والاقتصاد في إيران.

ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إلى ظريف قوله: "سنبعث برسائل إلى وزراء خارجية كل الدول لإبلاغهم بأنه من الضروري عليهم التعبير عن مواقفهم، ولتحذيرهم من أن هذا الإجراء الأمريكي الخطير غير المسبوق سيكون له تبعات".

وأكد ظريف أنه أرسل خطابات أيضًا إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي للاحتجاج على "هذه الخطوة الأمريكية غير المشروعة".

وكانت طهران قد ردت على خطوة ترامب بتصنيف القيادة المركزية الأمريكية منظمة إرهابية

