  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:22 م
بحث متقدم
المغامسي يغرد عن جولة " بن سلمان"

السعودية تشهد حدثًا تاريخيًا العام القادم

الرئيس السيسي وميركل "أرشيفية"

الرئيس يبحث أزمة ليبيا والسودان مع «ميركل»..هذا ما قالاه

الملك سلمان بن عبد العزيز

سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

جنش

شكوى رسمية تهدد بإعادة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

واقعة خلع البنطلون

قرار من «الأوقاف» ضد أستاذ واقعة «خلع البنطلون»

السودان

محتجون يصدون محاولات لفض اعتصامهم بالسودان

صندوق النقد

«النقد الدولي» يحذر صانعي السياسات من الإضرار بالاقتصاد العالمي

إحدى الضحايا مع والدتها قبل الجريمة

تفاصيل مثيرة عن الجرائم الجنسية باستخدام مواقع التعارف

ارشيف

وفاة لاعب منتخب قطر إثر حادث أليم

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"

إيران تطالب المجتمع الدولي بموقف من القرار الأمريكي ضد "الحرس الثوري"

عرب وعالم

ايران
ايران

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

الجبير: إيران مصدر الإرهاب في سوريا واليمن

#

«الثوري الإيراني» يستأذن روحاني في الهجوم على السعودية

#

20 قتيلًا من الحرس الثوري بتفجير انتحاري في إيران

#

إيران: سنمحو تل أبيب من وجه الأرض

.


أكد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ، أن بلاده ستطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف من قرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
وأدانت إيران الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بوصفها غير مشروعة.
والحرس الثوري قوة تتمتع بالنفوذ، وتهيمن على الكثير من شؤون الدولة والاقتصاد في إيران.
ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إلى ظريف قوله: "سنبعث برسائل إلى وزراء خارجية كل الدول لإبلاغهم بأنه من الضروري عليهم التعبير عن مواقفهم، ولتحذيرهم من أن هذا الإجراء الأمريكي الخطير غير المسبوق سيكون له تبعات".
وأكد ظريف أنه أرسل خطابات أيضًا إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي للاحتجاج على "هذه الخطوة الأمريكية غير المشروعة".
وكانت طهران قد ردت على خطوة ترامب بتصنيف القيادة المركزية الأمريكية منظمة إرهابية

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد السعودي يرفض العفو عن حسين السيد
» بفستان مثير.. فنانة شهيرة تؤدي رقصة ساخنة مع مقلد المشاهير
» مؤمن زكريا يشارك في مران الأهلي
» فرجاني ساسي يستعد للسفر إلى تونس لتلقى العلاج
» الكويت تبحث تعزيز التعاون مع أمريكا والعراق والأردن
» محتجون يصدون محاولات لفض اعتصامهم بالسودان
» محادثات اقتصادية رفيعة المستوى بين الصين واليابان
» وزير الأوقاف:"أتحدى حد يثبت مخالفة للشرع عندنا"
» رفض مقترح إلغاء "الشيشة" بمقاهي الكويت
» باكستان تختار "بن سلمان" كأفضل شخصية عالميًا
» تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية كنيسة مار مينا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول