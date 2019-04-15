2.59مليار جنيه أرباح "أبوقير للأسمدة" في 9 أشهر

15 أبريل 2019 - 04:24 م



ارتفعت أرباح شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 33.4% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 2.59 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.94 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2017-2018.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 6.49 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إجمالي مبيعات 5.68 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى سياسة الإحلال والتجديد؛ مما أدى إلى استمرارية تشغيل المصانع بطاقة تتعدى 100%، مع الالتزام ببرامج الصيانة المخططة، وإلى تحسن الأسعار لمنتجات التصدير خلال الفترة، والعوائد المالية من الشركات التي تساهم فيها الشركة.

كانت الشركة قد كشفت في وقت سابق عن أن مشروع الميثانول الذي تعتزم تنفيذه بقيمة ملياري دولار، ما زال تحت الدراسة.

