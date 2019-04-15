  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
المغامسي يغرد عن جولة " بن سلمان"

السعودية تشهد حدثًا تاريخيًا العام القادم

الرئيس السيسي وميركل "أرشيفية"

الرئيس يبحث أزمة ليبيا والسودان مع «ميركل»..هذا ما قالاه

الملك سلمان بن عبد العزيز

سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

جنش

شكوى رسمية تهدد بإعادة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

واقعة خلع البنطلون

قرار من «الأوقاف» ضد أستاذ واقعة «خلع البنطلون»

السودان

محتجون يصدون محاولات لفض اعتصامهم بالسودان

صندوق النقد

«النقد الدولي» يحذر صانعي السياسات من الإضرار بالاقتصاد العالمي

إحدى الضحايا مع والدتها قبل الجريمة

تفاصيل مثيرة عن الجرائم الجنسية باستخدام مواقع التعارف

ارشيف

وفاة لاعب منتخب قطر إثر حادث أليم

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"

2.59مليار جنيه أرباح "أبوقير للأسمدة" في 9 أشهر

مال وأعمال

ابو قير
أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

تراجع أرباح بنك مصر 50% بنهاية يونيو 2018

#

"الشرقية للدخان" تستهدف استثمارات بـ1.14 مليار جنيه

#

البورصة تربح 5.9 مليار جنيه

#

خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن الدعم في الموازنة


ارتفعت أرباح شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 33.4% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 2.59 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.94 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2017-2018.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 6.49 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إجمالي مبيعات 5.68 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى سياسة الإحلال والتجديد؛ مما أدى إلى استمرارية تشغيل المصانع بطاقة تتعدى 100%، مع الالتزام ببرامج الصيانة المخططة، وإلى تحسن الأسعار لمنتجات التصدير خلال الفترة، والعوائد المالية من الشركات التي تساهم فيها الشركة.
كانت الشركة قد كشفت في وقت سابق عن أن مشروع الميثانول الذي تعتزم تنفيذه بقيمة ملياري دولار، ما زال تحت الدراسة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد السعودي يرفض العفو عن حسين السيد
» بفستان مثير.. فنانة شهيرة تؤدي رقصة ساخنة مع مقلد المشاهير
» مؤمن زكريا يشارك في مران الأهلي
» فرجاني ساسي يستعد للسفر إلى تونس لتلقى العلاج
» الكويت تبحث تعزيز التعاون مع أمريكا والعراق والأردن
» محتجون يصدون محاولات لفض اعتصامهم بالسودان
» محادثات اقتصادية رفيعة المستوى بين الصين واليابان
» وزير الأوقاف:"أتحدى حد يثبت مخالفة للشرع عندنا"
» رفض مقترح إلغاء "الشيشة" بمقاهي الكويت
» باكستان تختار "بن سلمان" كأفضل شخصية عالميًا
» تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية كنيسة مار مينا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول