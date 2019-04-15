سبيد ميديكال" تستبعد تأثرها بالأحداث السياسية في السودان

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أكدت شركة "سبيد ميديكال" أن الأحداث السياسية الجارية حاليا في السودان لن تؤثر على العيادات والمعامل الطبية التابعة لها بالعاصمة السودانية الخرطوم.
كانت البورصة المصرية قد أعلنت أنه تم تنفيذ الطرح العام لأسهم الشركة بقيمة إجمالية 21.53 مليون جنيه، عبر 6.03 مليون سهم، بنسبة 11.6% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة بسعر 3.57 جنيه، حيث لم تتم تغطية الطرح الذي كان يضم 13 مليون سهم بنسبة 25% من أسهم الشركة ببورصة النيل إلا بنسبة 46% فقط.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على مد فترة تسجيل أوامر البيع والشراء على الطرح العام لأسهم الشركة، بعد أن تم فتح الباب لتسجيل أوامر الشراء لدى شركات السمسرة بسوق الصفقات الخاصة، للاكتتاب في أسهم الشركة منذ الأحد الماضي

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