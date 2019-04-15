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12 % انخفاضا في واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران

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أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية استوردت 1.2 مليون طن من النفط الخام من إيران في مارس الماضي، بانخفاض 12% عن وارداتها قبل عام.
وأشارت البيانات إلى أن كوريا الجنوبية -خامس أكبر مستورد للخام في العالم- استوردت 11.5 مليون طن من النفط، الشهر الماضي، مقابل 10.9 مليون طن قبل عام.
وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام لشهر مارس في وقت لاحق هذا الشهر.
وتعتبر بيانات الشركة معيار القطاع لواردات كوريا الجنوبية من النفط.

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