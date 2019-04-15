سول تطالب واشنطن بالإعفاء من الرسوم الأمريكية على السيارات

15 أبريل 2019 - 04:09 م



دعا هونج نام كي وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي الولايات المتحدة لإعفاء بلاده من رسوم الاستيراد الجديدة على المركبات المستوردة، وذلك في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية التي عقدت في واشنطن، الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء،، إن وزير الاقتصاد والمالية قدم الطلب إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشين.

وقال مونتشين إنه يتفهم تمامًا ما طلبه الوزير الكوري من الولايات المتحدة بشأن تعريفة استيراد السيارات، وأعرب عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة دون صعوبة، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حول هذه القضية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، قد وقعا اتفاقًا جديدًا للتجارة الحرة بين بلديهما، في نيويورك يوم 24 سبتمبر الماضي

