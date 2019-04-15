» محادثات اقتصادية رفيعة المستوى بين الصين واليابان

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أجرت اليابان والصين،  محادثات اقتصادية رفيعة المستوى في بكين، ومن المتوقع أن تضغط اليابان خلالها إلى حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية لديها .

شارك في المحادثات ستة وزراء بالحكومة اليابانية، من بينهم وزير الخارجية تارو كونو، ووزير التجارة هيروشيجي سيكو .

وكانت اجتماعات مماثلة عقدت في طوكيو في أبريل من العام الماضي، وهو أول حوار من نوعه منذ نحو ثماني سنوات. ويضغط الجانب الياباني على بكين لزيادة حماية التكنولوجيا المملوكة للشركات اليابانية التي تعمل في الصين .

ومن المتوقع أن يطلب اليابانيون من الصين رفع حظر الاستيراد على بعض المنتجات الزراعية. كما يتوقع أن تكون مبادرة "الحزام والطريق" الصينية على جدول الأعمال .

وتأمل الحكومة اليابانية في تمهيد الطريق أمام زيارة رئيس الصين، شي جين بينج لليابان، في يونيو المقبل، عندما تُعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا .

 

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