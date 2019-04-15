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الصناعة": تجهيز المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية

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أطلقت المجموعة البافارية السيارات الكهربائية BMWi فئات i3 الكهربائية والسيارات الهجين i8 coupe و i8 roadster  فى مصر لتصبح السوق المصرية من أوائل أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم فئات السيارات الكهربائية والهجين ماركة BMWi.
ونظمت المجموعة حفلا حضره المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أكد خلاله أن الحكومة تجهز المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية خاصة بعد صدور قرارا جمهوري بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية دون رسوم جمركية، الأمر الذى يسهم فى تشجيع المستهلك المصري على استخدام هذه النوعية من السيارات، للحد من استهلاك الطاقة، والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الخطيرة.
وقال فريد الطوبجي رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات إن المجموعة تسعى إلى ريادة سوق السيارات الكهربائية خلال عام 2019.
وأشار إلى أن المجموعة أجرت دراسات عديدة استمرت أكثر من عامين حول كيفية تطوير وتجهيز دخول السيارات الكهربائية السوق المصرية، إلى جانب تدريب العاملين، والانتهاء من إنشاء مراكز الخدمة الخاصة بالسيارات الكهربائية.


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