المجتمعات العمرانية تثبت أسعار الأراضى المخصصة للصناعة

15 أبريل 2019 - 03:52 م



قررت هيئة المجتمعات العمرانية مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال عام 2018 للأراضى المخصصة للصناعة والمخازن داخل المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، حتى نهاية ديسمبر المقبل، بخلاف نسبة 1 % “إسكان اجتماعى” تضاف إلى أسعار الأراضى الصناعية.



وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في بيان إن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص جزء من القطعة رقم 2 بمساحة حوالى 70 ألف متر مربع، بالمنطقة الفاصلة بين المنطقة الصناعية (أ5) والمنطقة الصناعية (أ6) بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة الحمد لصناعة المنسوجات وتجارتها، لإقامة مصنع لصناعة المنسوجات.





