» وزير الأوقاف:"أتحدى حد يثبت مخالفة للشرع عندنا"

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الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

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وزير الأوقاف

مختار جمعة

اطلس الاوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الانتهاء تماما من أطلس الأوقاف الذى يحصر كل أملاك وأصول الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وقال، "الأطلس يشمل 92 مجلدا ونسعى لتسجيله فى موسوعة جينس، ورئيس هيئة المساحة قال إنه لا يعلم مشروعا مساحيا فى العالم بهذا الحجم، هذا ليس مجرد إحصاء رقمي، كل وقف فيه رقم الحجة الأصلية التي بها الواقف واسم صاحب الوقف، وملف ورقى مستندى بالحجة الوثائقية والاستبدالات التى حصلت عليه، ويتضمن 26 مليون مستند تم تنسيقها وتحويلها إلى ملفات، موجودة ورقيا والكترونيا".

وأردف: "رأيى من واقع التجربة، بما يرضى الله، علماء الشريعة يكونون فى لجنة شرعية يكون رأيها استشاريا لمجلس الإدارة ولا يكونوا أعضاء فى المجلس، دا عالم شريعة بيقول حلال ولا حرام، فالأفضل لجنة شرعية استشارية، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله"، وتم الاستقرار على أن يشمل تشكيل مجلس الإدارة اثنين من علماء الشريعة الإسلامية يرشحهما وزير الأوقاف.

وذكر وزير الأوقاف فى كلمته: "أتحدى أى حد يطلع معاملة واحدة فى وزارة الأوقاف مخالفة للشرع، فمنذ أن تولينا الوزارة لم ولن يحدث أن أى مخلوق فى مصر أخد شقة إيجار بالأمر المباشر، لا توجد حالة واحدة لشقة تخصيص إيجار".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف باجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.


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