» رفض مقترح إلغاء "الشيشة" بمقاهي الكويت

15 أبريل 2019 - 02:48 م

أكد المجلس البلدي الكويتي، اليوم أنه لم تتم الموافقة على موضوع إلغاء الشيشة في مطاعم ومقاهي العوائل، بعد أن تم التصويت، وجاءت الأصوات 7 عدم موافقة، و6 موافقة، وامتناع صوت.

وكان المجلس البلدي قد أعلن مناقشة إلغاء الشيشة في مطاعم ومقاهي العوائل في جلسته العادية ومناقشة المعاملات التي مضى عليها 100 يوم عمل وكذلك المعاملات التي مضى عليها 60 يوم عمل.

وكان قد اقترح عضو المجلس البلدي حمدي العازمي، في شأن إلغاء شيشة العوائل من المقاهي والمطاعم الجدل، بعد أن أدلى بتصريح لجريدة «الراي» يؤكد فيه «حرمة تدخين الشيشة شرعاً، وتحول بعض المقاهي والمطاعم إلى أوكار، وساتر للمخدرات والدعارة، وللوافدين الهاربين».

وهو رأي عارضه الكثيرون الذين رأوا القضية حرية شخصية، وآخرين مؤيدين لتطبيقه حفاظاً على العادات والتقاليد، وبين من اعتبروه تعدياً على الحريات الشخصية .