شعبة البناء تكشف آخر تطورات زيادة السعر الوقائي للحديد

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الغرفة التجارية بالقاهرة

احمد الزينى

قال أحمد الزينى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة مواد البناء، إن الأسعار المتداولة في السوق للحديد الاستثماري والمصانع الكبيرة تتراوح بين 11500 جنيه و11900 جنيه، خلال التعاملات التي جرت منذ الإعلان عن تطبيق قرار الحكومة بفرض الرسوم الوقائية الجديدة على حديد التسليح والصلب .

وأضاف "الزينى"، فى تصريحات صحفية، أنه من الممكن أن تختلف هذه الأسعار في السوق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك حالة ترقب في الأسواق، بعد قرار الحكومة بفرض الرسوم الوقائية .

وتابع أن تطبيق القرار اليوم سوف يظهر أثره بشكل أكبر مع بداية عمل المصانع وانتهاء حالة الترقب الموجودة وإعلان الأسعار الجديدة للبيع، خصوصا وأن المصانع توقفت عن البيع منذ الإعلان عن فرض الرسوم الوقائية.

جدير بالذكر أن وزارة المالية بدأت صباح اليوم الإثنين، تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت، و25%، على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ، قضبان، لفائف، أو عيدان، بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت، ولمدة 180 يوما.


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