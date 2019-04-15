» مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"

15 أبريل 2019 - 02:04 م

قال عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحمل عداءً دفينًا للمملكة العربية السعودية.

وأضاف على حسابه في "تويتر": "الإعلام السعودي لا يعادي تركيا فلها قدرها وتقديرها لكنه يرد بمسئولية وطنية على تطاول أردوغان على السعودية وانكشاف عدائه الدفين لرموزها.. لقد نفذ الصبر وعلى أردوغان وحزبه تحمل ما سيأتي في قادم الأيام".

وكتب "عبد الله"، أيضًا تدوينة هاجم فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قائلًا: "تجمع المهنيين السودانيين يطالب باعتقال البشير ومحاكمته مع أركان نظامه".

وأضاف أن " الشعب السوداني لن ينسى أن البشير كان مجرد واجهة لحكم الإخوان المسلمين ونظامه أنصع دليل على ما يحدث عندما يهيمن الإسلام السياسي ويحتكر الحكم، النتيجة فساد واستبداد وخراب.. السودان مثالا وكذلك إيران وقطاع غزة".

وكان عبد الله قد أعاد تقريرا على حسابه في تويتر نشرته وكالة الأناضول أكدت فيه أن وسائل الإعلام السعودية تقوم بتسريع وتيرة معاداتها لتركيا في الآونة الأخيرة، حيث بات معلوما لدى الكثيرين، حيث زادت لغتها العدائية، واتهاماتها وافتراءاتها تجاه تركيا.

وأضافت الوكالة أن تسارع وتيرة الهجوم جاء، بعد وقوف تركيا إلى جانب قطر في مواجهة دول الخليج العربي التي فرضت حصارا على الدوحة، بزعامة السعودية والإمارات، فضلا عن موقفها الأخلاقي من قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب قولها.



