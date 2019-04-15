المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا في جراحة العمود الفقري

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العمود الفقري

الجراحة

المركز الطبي العالمي

الكسور

المناظير

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود ، فى الفترة من 20 - 22 أبريل.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة ( 3 م - 5 م ).

- لسهولة التواصل : رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg



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