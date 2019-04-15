  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:14 م
بحث متقدم
محاكمة متهميين

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية كنيسة مار مينا

إحدى الضحايا مع والدتها قبل الجريمة

تفاصيل مثيرة عن الجرائم الجنسية باستخدام مواقع التعارف

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"

الملك سلمان

زيارة مفاجئة.. الملك سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

سيدة تلقن سعد الصغير "علقة ساخنة "

سنة حبس لـ"سعد الصغير" بتهمة التهرب الضريبي

البرلمان

نائب برلماني يصدر "أغنية" عن التعديلات الدستورية

البرهان

بالزغاريد.. لحظة وصول رئيس المجلس العسكري السوداني لمنزله

وداد بابكر

قصور ومنتجعات.. تفاصيل مثيرة عن زوجة البشير الثانية

المغامسي

فتوى مثيرة للمغامسي: تارك الصلاة ممنوع من الزواج

اختفاء

اختفاء طيار سوداني عقب اعتراضه على هذا الأمر

بالفيديو.. اكتشاف مقبرة جديدة بجنوب القاهرة

آخر الأخبار

وزير الاثار خالد العنانى
وزير الاثار خالد العنانى

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مصمم فستان رانيا يوسف العاري يفجر مفاجأة

#

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

#

تنقلات جديدة بمديرية الاوقاف في القاهرة

#

والد طفل المرج يكشف سر خطير عن الواقعة ينشر لأول مرة

روسيا

اليوم

مقبرة

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات بعد اكتشاف مقبرة تاريخية عمرها 4300 عام جنوب القاهرة، حيث كشفت أعمال التنقيب في مصر عن مقبرة مميزة بلوحات ملونة زاهية صُنعت قبل 4300 عام، خلال ما يُعرف باسم عصر الأهرامات.

وأكدت الفضائية اليوم، الإثنين، أن المقبرة افتُتحت حديثًا بالقرب من سقارة جنوب القاهرة، ومليئة برسومات جدارية مستوحاة من أهرامات الجيزة القريبة، حيث رُسمت بتقنيات خاصة حافظت على ألوانها عبر الزمن.

ويعود القبر المكتشف إلى أحد النبلاء في عصر الأسرة الخامسة، اسمه "خوي"، في الفترة الممتدة من 2686 قبل الميلاد إلى 2181 قبل الميلاد.

ويعتقد الخبراء أن الاكتشاف الجديد يمكن أن يلقي ضوءًا على بناء الأهرامات نفسها، ويرى المؤرخون أن تلك الفترة "مكتوبة بالحجر"، مع تسجيل الأحداث من خلال الآثار وليس النصوص.

وتصور اللوحات الجدارية الموجودة داخل المقبرة، رجالا في قوارب وعبيدا ينقلون الطعام والشراب، وهم محاطون بحدود مزخرفة.

ويدرس الباحثون احتمال وجود علاقة بين "خوي" وجد "كارع أسيس"، الفرعون الأخير من الأسرة الخامسة، الذي دُفن في هرم قريب من سقارة، وكان أول من بنى هرما جنوب المقبرة الرئيسة في المنطقة.

وتُعرف منطقة سقارة، الواقعة غرب النيل، بأنها موطن لأكبر مجموعة من المقابر والأهرامات في مصر، ولكن الجيزة طغت عليها، على بعد 15 ميلا.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رفض مقترح إلغاء "الشيشة" بمقاهي الكويت
» باكستان تختار "بن سلمان" كأفضل شخصية عالميًا
» مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"
» بالفيديو.. اكتشاف مقبرة جديدة بجنوب القاهرة
» لماذا احتفل "صلاح" بحركة اليوجا أمام تشيلسي؟
» شاهد.. لحظة سقوط نيزك في البرازيل
» أخيرًا.. تعديل مقولة "حار صيفًا ممطر شتاء" في المناهج
» اليوم.. محاكمة سعد الصغير بالتهرب من الضرائب
» مرعب.. لحظة ملامسة صاعقة برقية لبرج خليفة
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية على الطرق السريعة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول