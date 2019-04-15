بدء تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب

15 أبريل 2019 - 01:13 م

بدأت وزارة المالية صباح اليوم "الاثنين" 15 أبريل 2019 تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% علي حديد التسليح بجميع اشكاله سواء اسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.

وأكدت وزارة المالية في بيان اصدرته اليوم ان مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتى تندرج تحت البندين الجمركيين (7213،7214) من التعريفة الجمركية المنسقة، وهو القرار الذي يستهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الأجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.

وذكر البيان أن وزارة المالية تأمل من تطبيق هذا القرار في زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث إن حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي ، مما يساعد علي زيادة نشاط القطاع التصديري المصري وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف البيان ان قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها علي أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم الموانئ المصرية أي القيمة CIF ، مع تدرج في نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن في الرسالة الواردة ، تنفيذا لحكم المادة (1/83) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 والتي تنص علي فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

وذكر البيان أن مصلحة الجمارك وضعت بالتعاون مع قطاع المعالجات التجارية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق سابقا) التابع لوزارة التجارة والصناعة قائمة بالأسعار الاسترشادية لحديد التسليح والصلب الوارد من الخارج ونسب رسوم الوقاية التي سيتم تحصيلها علي أساسها علي أن يعاد النظر فيها كل شهر، حيث لن يعتد بالقيم الواردة في الفواتير المقدمة للجمارك إذا كانت بقيم أقل من الأسعار الاسترشادية.



