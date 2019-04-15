  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
محاكمة متهميين

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية كنيسة مار مينا

إحدى الضحايا مع والدتها قبل الجريمة

تفاصيل مثيرة عن الجرائم الجنسية باستخدام مواقع التعارف

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"

الملك سلمان

زيارة مفاجئة.. الملك سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

سيدة تلقن سعد الصغير "علقة ساخنة "

سنة حبس لـ"سعد الصغير" بتهمة التهرب الضريبي

البرلمان

نائب برلماني يصدر "أغنية" عن التعديلات الدستورية

البرهان

بالزغاريد.. لحظة وصول رئيس المجلس العسكري السوداني لمنزله

وداد بابكر

قصور ومنتجعات.. تفاصيل مثيرة عن زوجة البشير الثانية

المغامسي

فتوى مثيرة للمغامسي: تارك الصلاة ممنوع من الزواج

اختفاء

اختفاء طيار سوداني عقب اعتراضه على هذا الأمر

بالفيديو..

نائب برلماني يصدر "أغنية" عن التعديلات الدستورية

آخر الأخبار

البرلمان
البرلمان

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

تغييرات مفاجئة.. ننشر نص التعديلات الدستورية في شكلها النهائي

#

نائبة تعقد مؤتمر حاشد فى أوسيم للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور

#

"عبد العال" عن التعديلات الدستورية: "ضميري يؤنبني"

#

"شعبولا" يطرح أغنية عن التعديلات الدستورية

مصر

تعديلات

نائب

دستور

أصدر نائب بمجلس النواب أغنية صوتية لحث المواطنين على المشاركة والتصويت للتعديلات الدستورية المقبلة، (انزل شار..القرار قرارك).

وحث النائب Yسماعيل نصر الدين المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك من خلال تسجيل أغنية بعنوان” إنزل شارك..القرار قرارك ”.

وأكد النائب، فى بيان، اليوم، أن الهدف من التعديلات الدستورية تحقيق مزيد من الاستقرار السياسى والضمانات وان الدستور الحالى وضع فى ظروف خاصة وكان لزاما ان يتم تعديله بما يضمن مزيد من الاستقرار على الأرض، مطالبا المصريين بالاحتشاد أمام صناديق التصويت لنقول كلمة بكل حرية والضمانات لهذه التعديلات غير المسبوقة .

ولفت النائب إلى أن الصوت الانتخابى سيعلن مهما كان الرأى والنتيجة، وأن مصر تسير بخطى سريعة وثابتة نحو بناء وطن حقيقى فى ظل استقرار سياسى واقتصادى فى جو من الديمقراطية، لافتا إلى أن المشاركة فى الاستفتاء رسالة للعالم أجمع، وأن مصر دولة ديمقراطية عصرية جديدة .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رفض مقترح إلغاء "الشيشة" بمقاهي الكويت
» باكستان تختار "بن سلمان" كأفضل شخصية عالميًا
» مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"
» بالفيديو.. اكتشاف مقبرة جديدة بجنوب القاهرة
» لماذا احتفل "صلاح" بحركة اليوجا أمام تشيلسي؟
» شاهد.. لحظة سقوط نيزك في البرازيل
» أخيرًا.. تعديل مقولة "حار صيفًا ممطر شتاء" في المناهج
» اليوم.. محاكمة سعد الصغير بالتهرب من الضرائب
» مرعب.. لحظة ملامسة صاعقة برقية لبرج خليفة
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية على الطرق السريعة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول