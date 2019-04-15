  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
محاكمة متهميين

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية كنيسة مار مينا

إحدى الضحايا مع والدتها قبل الجريمة

تفاصيل مثيرة عن الجرائم الجنسية باستخدام مواقع التعارف

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"

الملك سلمان

زيارة مفاجئة.. الملك سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

سيدة تلقن سعد الصغير "علقة ساخنة "

سنة حبس لـ"سعد الصغير" بتهمة التهرب الضريبي

البرلمان

نائب برلماني يصدر "أغنية" عن التعديلات الدستورية

البرهان

بالزغاريد.. لحظة وصول رئيس المجلس العسكري السوداني لمنزله

وداد بابكر

قصور ومنتجعات.. تفاصيل مثيرة عن زوجة البشير الثانية

المغامسي

فتوى مثيرة للمغامسي: تارك الصلاة ممنوع من الزواج

اختفاء

اختفاء طيار سوداني عقب اعتراضه على هذا الأمر

شاهد.. لحظة سقوط نيزك في البرازيل

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو والصور.. لحظة سقوط طائرة خاصة في كندا

#

غضب ضد العنصرية.. حلق شعر مصارع أسود

#

شاهد.. حريق ضخم يلتهم 600 منزل

#

إصابة 4 سعوديين ومصريين في سقوط مصعد

البرازيل

الغد

نيزك


عرضت قناة "الغد" مقطع فيديو يظهر سقوط نيزك في سماء بلدة تاكارا التي تتبع ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية. 

وجرى رصد عملية السقوط عن طريق كاميرا ركبها كارلوس فرناندو يونج، المدير العلمي في شبكة مراقبة النيزك البرازيلية وفقًا لما ذكرته القناة .

 شاهد الفيديو.. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رفض مقترح إلغاء "الشيشة" بمقاهي الكويت
» باكستان تختار "بن سلمان" كأفضل شخصية عالميًا
» مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"
» بالفيديو.. اكتشاف مقبرة جديدة بجنوب القاهرة
» لماذا احتفل "صلاح" بحركة اليوجا أمام تشيلسي؟
» شاهد.. لحظة سقوط نيزك في البرازيل
» أخيرًا.. تعديل مقولة "حار صيفًا ممطر شتاء" في المناهج
» اليوم.. محاكمة سعد الصغير بالتهرب من الضرائب
» مرعب.. لحظة ملامسة صاعقة برقية لبرج خليفة
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية على الطرق السريعة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول