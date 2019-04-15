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مستقبل وطن بـ"إيطاليا" للحديث عن التعديلات الدستورية

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عمرو محمد_متابعات

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التقي وفد حزب مستقبل وطن "النائبان محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقيادات ورموز الجالية المصرية بإيطاليا في إطار الجولة الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية..

وعقد لقاء ضم قيادات وأعضاء الجالية من مختلف المدن الإيطالية بحضور رئيس الجالية عضو الاتحاد العام للجاليات المصرية بأوروبا الدكتور إبراهيم يونس. كما حضر اللقاء مجموعة من ممثلي السلطة الإيطالية من بينهم، الدكتورة مونيكا تيشروتي نائب محافظ تورينو ومدير عام شئون المهاجرين بالمحافظة، وروبرتو روسو عضو المجلس التشريعي ببلدية تورينو، والسيد جان بيرو ليو مستشار محافظ تورينو ورئيس جمعية حقوق الإنسان.

وخلال اللقاء تناول النائبان بالشرح المواد المقترح تعديلها وجدوى التعديلات الدستورية على مصر والشعب المصري وتاريخ الدول والدولة المصرية في إجراء التعديلات على الدستور. كما تم عرض فيلم تسجيلي تناول الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الأربع سنوات الماضية.

وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، تغير نظرة الدولة المصرية للمصريين بالخارج بعد أن وافق الرئيس علي طلبهم بإنشاء وزراة الهجرة، فلم يعد ينظر إليهم على أنهم رقم يمثل تحويلاتهم المالية لمصر بل إنهم سفراء لمصر مشاركين في بناء مستقبلها ولهم حقوقهم التي تسعي الدولة ممثلة في مختلف الوزارات إلى تحقيقها.



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