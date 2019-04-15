مستقبل وطن بـ"إيطاليا" للحديث عن التعديلات الدستورية

عمرو محمد_متابعات
التقي وفد حزب مستقبل وطن "النائبان محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقيادات ورموز الجالية المصرية بإيطاليا في إطار الجولة الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية..
وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، تغير نظرة الدولة المصرية للمصريين بالخارج بعد أن وافق الرئيس علي طلبهم بإنشاء وزراة الهجرة، فلم يعد ينظر إليهم على أنهم رقم يمثل تحويلاتهم المالية لمصر بل إنهم سفراء لمصر مشاركين في بناء مستقبلها ولهم حقوقهم التي تسعي الدولة ممثلة في مختلف الوزارات إلى تحقيقها.
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