  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
محاكمة متهميين

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية كنيسة مار مينا

إحدى الضحايا مع والدتها قبل الجريمة

تفاصيل مثيرة عن الجرائم الجنسية باستخدام مواقع التعارف

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"

الملك سلمان

زيارة مفاجئة.. الملك سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

سيدة تلقن سعد الصغير "علقة ساخنة "

سنة حبس لـ"سعد الصغير" بتهمة التهرب الضريبي

البرلمان

نائب برلماني يصدر "أغنية" عن التعديلات الدستورية

البرهان

بالزغاريد.. لحظة وصول رئيس المجلس العسكري السوداني لمنزله

وداد بابكر

قصور ومنتجعات.. تفاصيل مثيرة عن زوجة البشير الثانية

المغامسي

فتوى مثيرة للمغامسي: تارك الصلاة ممنوع من الزواج

اختفاء

اختفاء طيار سوداني عقب اعتراضه على هذا الأمر

"الأرصاد":

أخيرًا.. تعديل مقولة "حار صيفًا ممطر شتاء" في المناهج

آخر الأخبار

الطقس
الطقس

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

المشاركة في استفتاء تعديل الدستور يؤدي لانخفاض الأسعار

#

فنون الكراهية في الغرب

#

تعديل موعد مباراة برشلونة وفياريال

#

«رضا حجازي»: هناك تطوير شامل لمراحل التعليم قبل الجامعي

هيئة الارصاد الجوية

أحمد عبد العال

أفاد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن علماء الهيئة بدأوا في دراسة طبيعة مناخ مصر بعد التغيرات التي حدثت به مؤخرا، وبناء عليه سيتم تعديل عبارة "حار صيفا معتدل ممطر شتاء"، التي توجد بمعظم الكتب الدراسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن لجنة دراسة المناخ ستنتهى من عملها في نهاية العام الحالي.

وأضاف "عبدالعال"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن مناخ مصر في الآونة الأخيرة لم يعد حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء، بعد تغيرات المناخ على مستوى العالم، وليس في مصر فقط، قائلا: وهو ما يوجب تغيير المناهج الدراسية التي تتحدث عن طبيعة مناخ مصر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رفض مقترح إلغاء "الشيشة" بمقاهي الكويت
» باكستان تختار "بن سلمان" كأفضل شخصية عالميًا
» مستشار بن زايد محذرًا أردوغان وحماس: "نفد الصبر"
» بالفيديو.. اكتشاف مقبرة جديدة بجنوب القاهرة
» لماذا احتفل "صلاح" بحركة اليوجا أمام تشيلسي؟
» شاهد.. لحظة سقوط نيزك في البرازيل
» أخيرًا.. تعديل مقولة "حار صيفًا ممطر شتاء" في المناهج
» اليوم.. محاكمة سعد الصغير بالتهرب من الضرائب
» مرعب.. لحظة ملامسة صاعقة برقية لبرج خليفة
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية على الطرق السريعة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول