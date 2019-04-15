» أخيرًا.. تعديل مقولة "حار صيفًا ممطر شتاء" في المناهج

15 أبريل 2019 - 12:33 م

أفاد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن علماء الهيئة بدأوا في دراسة طبيعة مناخ مصر بعد التغيرات التي حدثت به مؤخرا، وبناء عليه سيتم تعديل عبارة "حار صيفا معتدل ممطر شتاء"، التي توجد بمعظم الكتب الدراسية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن لجنة دراسة المناخ ستنتهى من عملها في نهاية العام الحالي.

وأضاف "عبدالعال"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن مناخ مصر في الآونة الأخيرة لم يعد حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء، بعد تغيرات المناخ على مستوى العالم، وليس في مصر فقط، قائلا: وهو ما يوجب تغيير المناهج الدراسية التي تتحدث عن طبيعة مناخ مصر.



