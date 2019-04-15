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مشاجرة مسلحة داخل المجزر الآلي في الخليفة

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مشاجرة بالأسلحة النارية ببني سويف
مشاجرة بالأسلحة النارية ببني سويف

أحمد الشربينى

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الخليفة

شرطة الخليفة

مشاجرة فى المجزر الالى

مشاجرة فى المجزر

اندلعت مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية والبيضاء داخل مجزر آلى بالخليفة، وأصيب 4 أشخاص.

تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين داخل المجزر الآلى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم وتمكنت من السيطرة على الموقف وأمكن تحديد طرفى المشاجرة وضبط عدد منهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش عيار 12مم- فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"- 6 قطع سلاح أبيض).

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين اثنين من أطراف المشاجرة بسبب خلاف حول بيع وشراء اللحوم داخل المجزر محل البلاغ، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض مُحدثين ما بهم من إصابات وقيام اثنين منهم بإطلاق أعيرة خرطوش من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما محدثان إصابة أحد أطراف المشاجرة وثلاثة مواطنين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارٍ العمل على ضبط المتهمين الهاربين.



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