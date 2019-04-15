فتوى مثيرة للمغامسي: تارك الصلاة ممنوع من الزواج

15 أبريل 2019 - 12:19 م

أفتى الداعية السعودي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمينة المنورة، بأن مَن يترك الصلاة عمداً فإنه قد أتى بذنب عظيم، وهو منبوذ لا يزوج.

وأكد "المغامسي"، في فتواه أن المؤمن مطالب بتعظيم شعيرة الصلاة التي عظمها الله ورسوله الكريم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الأبواب المتفرقة" على قناة "mbc "، أن الصلاة أعظم أركان الدين، ولا حاجة لقول أحد فيمن ضيعها بعد قول الله تعالى: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا".

وتابع قائلا: "إن تضييع الصلاة مهلكة، لافتا إلى قول بعض أهل العلم بأن تارك الصلاة عمدا ولو لم يكن جاحدا لها، كافر، والحجة في قولهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".

كما أوضح المغامسي أن بعض أهل العلم يرون أن مَن ترك الصلاة عمدا من غير جحود فقد أتى بأعظم الكبائر على الإطلاق، وأنه فاسق ظاهر الفسق، لا يزوّج ولا يعاشر ولا يخالط وينبذ، لكنهم لا يستطيعون أن يحكموا بكفره وخروجه من الإسلام.







