اليوم.. محاكمة سعد الصغير بالتهرب من الضرائب

15 أبريل 2019 - 12:13 م

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنان سعد الصغير، بتهمة التهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب.

كانت المحكمة قد قضت فى 8 أكتوبر 2018 بحبس المطرب سعد الصغير، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله فى الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات إعلامية وشركات إنتاج فنى، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.



