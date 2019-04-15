برهان: إعادة تشكيل هيئة الأركان المشتركة

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السودان

عبد الفتاح برهان

قرر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان المشتركة، وترقية عدد من الضباط الكبار إلى رتبتي فريق، وفريق أول.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد خليفة الشامي، في بيان صدر، اليوم الإثنين: "أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عددا من المراسيم والقرارات تم بموجبها ترفيع عدد من الضباط إلى رتبتي الفريق أول والفريق، وإعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة".

وتابع البيان، أنه تم تعيين "الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان المشتركة، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول بحري ركن عبدالله المطري الفرضي مفتشا عاما للقوات المسلحة، والفريق الركن آدم هارون إدريس رئيسا لهيئة العمليات المشتركة".

كما عين الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيسا لأركان القوات البرية، والفريق طيار ركن محمد على محمد محمود رئيسا لأركان القوى الجوية، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق رئيسا لأركان القوات البحرية، واللواء الركن حذيفة عبد الملك أحمد الشيخ رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة".

وتابع البيان: "ترفيع الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد على، والفريق الركن محمد عثمان الحسين، والفريق الركن جمال عمر محمد إبراهيم، والفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرطي حامد إلى رتبة الفريق أول، وترفيع كل من اللواء طيار ركن محمد على محمد محمود، واللواء بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، واللواء دكتور ركن عبد الرحمن يوسف على، واللواء الركن عبد الله البشير أحمد الصادق، واللواء الركن محمد على إبراهيم إلى رتبة الفريق".

وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، قد أعلن أمس، أنه تمت إحالة الفريق أول عوض بن عوف إلى التقاعد.

وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في كلمة تليفزيونية، أنه تم إطلاق سراح جميع الضباط الذين اتهموا بالمشاركة بالتظاهرات الأخيرة.



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