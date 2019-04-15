وزير التموين يكرم العاملين بالسجل التجاري

كرم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، العاملين بالسجل التجاري على مستوى المحافظات.





وأكد "المصيلحي"، خلال التكريم بحضور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، زيادة قيمة شنطة رمضان لتصل إلى ألف جنية بمناسبة زيادة الإيرادات للعاملين بالسجل التجاري.





ونجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في تعظيم إيرادات السجل التجاري لعام2017 /2018 لتصل إلى 68 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه خلال عام 2016/2017 بعد استحداث خدمات جديدة ناتجة عن ربط مكاتب السجل التجاري واستصدار قرارات وزارية بها.