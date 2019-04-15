هكذا رد "صلاح" على هجمات مشجعي تشيلسي العنصرية

15 أبريل 2019 - 11:47 ص

تحت عنوان "جماهير تشيلسي تهاجم صلاح بوحشية رغم هدفه الرائع لليفربول"، قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن نجم الريدز محمد صلاح، أحرز هدفًا بمثابة "قذيفة" أغرقت ناديه السابق، تشيلسي، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ولكن رغم هدفه الرائع الذي ساعد فريقه في تصدر الدوري الإنجليزي، لم يسلم من هجمات مشجعي تشيلسي العنصرية ضده.

وكان "صلاح"، أفضل لاعبي المباراة، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في المباراة بعد مرور 53 دقيقة، عندما توغل بالكرة بشكلٍ عرضي من الجهة اليمنى، ليضعها في الزاوية اليمنى لحارس المرمى الإسباني “كيبا” بتسديدة لا تصد ولا ترد.

ويصنف هدف “الفرعون” المصري ضمن قائمة الأهداف "الثأرية"؛ ردًا على جماهير تشيلسي التي استفزته مؤخرًا.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بعض مشجعي فريق تشيلسي في إحدى الحانات في التشيك قبل مباراة فريقهم أمام سلافيا براج مساء الخميس الماضي وهم يرددون هتافات عنصرية ضد صلاح.

وبعد ذلك أصدر ناديا تشيلسي وليفربول بياناتٍ رسمية ردًا على هذه الحادثة.

وجاء اليوم الدور على صلاح ليصدر رداً رسمياً على "المشجعين" الذين سخروا منه بتسجيله هدفاً رائعاً وتقديمه مستوى مميزاً.

ومن جانبها، أشادت معظم الصحف الإنجليزية، بأداء صلاح في المباراة الأمس، إذ عقبت صحيفة "ديلي ميل"، بأن صلاح قام بتفجير منزله "القديم"، وعنونت “هدف صلاح الرائع من 25 ياردة يخطف الفوز لليفربول على حساب تشيلسي ليضع ليفربول في قمة ترتيب الدوري”.

كما بلغ تقييمه من صحيفة "ديلي ميرور" 9 من 10، وقالت عنه “رجل النار.. رجل الإلهام، سجل هدفاً فاتناً.. من الطراز الأول".

بينما قالت صحيفة "الميرور"، إن موسم صلاح كان متقلبًا لكن أفضل لحظاته جاءت اليوم، واستطاع الرد بعد فترة من الجفاف، وعنونت أيضاً “صلاح المثير! المصري الرائع يرسل ليفربول إلى المركز الأول في الدوري الإنجليزي ويضع الضغط على المنافس مانشستر سيتي”.

وكان عنوان صحيفة “إندبندنت” رائعاً لتكتب “هدف خارق لصلاح يطرد شيطان الأنفيلد، “تشيلسي” والمنافسة على اللقب لا زالت مستمرة”.

وحصل اللاعب المصري على أعلى تقييم في المباراة من قبل موقع “هوسكورد” العالمي للأرقام والإحصائيات ، بتقييم بلغ 8.6 من 10 ، بعد تسجيله هدفاً وتسديده ثلاث تسديدات على المرمى من أصل خمسة ، ونسبة تمريرات صحيحة بلغت 78 بالمئة.



