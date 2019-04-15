» مرعب.. لحظة ملامسة صاعقة برقية لبرج خليفة

15 أبريل 2019 - 11:37 ص

أثار مقطع فيديو يظهر ملامسة البرق لأعلى برج في العالم "برج خليفة بدبي".

ويظهر مقطع الفيديو أطول برج في العالم في قلب الصواعق والعواصف الرعدية بمشهد جميل واستثنائي، السبت الماضي خلال هطول كثيف للأمطار.

من جانبها تفاعلت هيئة التنمية والمعرفة البشرية في دبي، حيث أجابت على تساؤلات البعض، حول جدول دوام المدارس يوم الأحد بعبارة: "نتمنى أنكم حظيتم بإجازة رائعة، لقد اشتقنا لكم، نتمنى لكم يوماً دراسياً رائعاً غداً (إلا إذا تم إعلامكم من قبل مدرستكم بالبقاء في البيت)".

بينما علق ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الفيديو الذي شهد تفاعلا كبيرا، بقوله: " صاعقة الطبيعة".



