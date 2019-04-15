فتاة تلقن محاميًا تحرش بها داخل الميكروباص درسًا قاسيًا

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التحرش بالفتيات

تحرش داخل الميركوباص

قرر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة أول الرمل، حبس محام 4 أيام لاتهامه بالتحرش بمهندسة وهتك عرضها داخل ميكروباص.

وذكرت المجنى عليها أنها استقلت "الميكروباص"، من منطقة المندرة في طريقها إلى مقر عملها بمنطقة لوران وكانت تجلس خلف السائق فما كان من أحد الأشخاص ترك مكانه بالخلف وجلس بجوارها بحجة إفساح مكان لنزول الركاب.

وأضافت المجنى عليها ان المتهم قام بالاقتراب منها وألصق رجله برجلها فقامت بالتحرك ناحية الشباك والابتعاد عنه إلا انه اقترب منها مرة أخرى ومد يده إلى جسمها وأمسك ببطنها فأمسكت بيده وصرخت وطلبت من السائق التوقف بناصية شارع الإقبال لوجود ضابط مرور متمركز بهذا المكان وبالفعل قام الضابط بالاتصال بشرطة النجدة التي حضرت واصطحبتهما إلى قسم شرطة أول الرمل وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن المتهم يدعى "أ.أ"، محام في العقد الخامس من العمر، وبمواجهته أنكر التهم الموجهة له وقرر أن المجنى عليها حاولت سرقة هاتفه المحمول أثناء جلوسها بالميكروباص وادعت رواية التحرش بها عندما اكتشف محاولتها سرقته.

واستشهدت المبلغة بإحدى السيدات كانت تستقل معها "الميكروباص"، وأيدت الواقعة وقررت أن المتهم كان يحاول اثناء المجنى عليها عن الإبلاغ وقال لها "مش هعمل كده تانى"، إلا أنها تمسكت بحقها في تحرير محضر. وعقب انتهاء التحقيقات أمر رئيس نيابة الرمل بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجه له تهمة هتك عرض أنثى بالقوة.



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