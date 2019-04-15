  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:48 م
بحث متقدم
المغامسي

فتوى مثيرة للمغامسي: تارك الصلاة ممنوع من الزواج

اختفاء

اختفاء طيار سوداني عقب اعتراضه على هذا الأمر

صلاح

"صلاح" على رأس التشكيلة المثالية للبريميرليج

من الفيديو

لن تصدق.. هذا ما كان يفعله مؤسس "ويكليكس" داخل السفارة

علاء مبارك

"علاء مبارك" يطالب متابعيه بـ"الدعاء".. لهذا السبب

صدام

عزف نشيد "صدام" في جامعة عراقية

إيلي كوهين

إسرائيل تستعيد رفات أشهر جواسيسها في سوريا

معتصمون

20 مدرعة.. محاولة لفض اعتصامات السودانيين بالقوة

وزير الأوقاف

الأوقاف عن التعيينات الوهمية: "ملناش علاقة"

وزير المالية

المالية: اتفاق مصري مع أكبر شركة للمعاملات المالية

شركة "شهير" للحراسات الخاصة ترد على علاقتها بالإخوان

آخر الأخبار

شندي يحيي
شندي يحيي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

اعتقال مدير عام قناة الشروق في الجزائر

#

تفاصيل منع مصاب بالتوحد من دخول "مول" شهير بالقاهرة

#

رسميا "أوبر" تعلن استحواذها على "كريم"

#

شاهد.. رد سما المصري على "فيديوهاتها الإباحية"

الإخوان

المحور

الباز

سيفتي 5


نفى شندي يحيى شندي، مدير شركة "سيفتي 5" للأمن والحراسات الخاصة، وجود صلة بين شركته وشركة "المعز" القابضة التي تحوم حولها شبهات عن علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد "يحيي"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، مع محمد الباز، أنه كان شابًا فقيرًا ولكنه بطلا للمصارعة، وفيما بعد كون مجموعة حراسات، وتوسعت أعماله، وفي عام 2015، قنن أوضاعه.

وتابع مدير شركة "سيفتي 5"،  أنه لا يفعل شيئًا بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، وليس له أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وهو أبعد ما يكون عنهم، ولكن أحمد المعز صديق شخصي له، وفي عام 2012، دخل مجلس إدارة الشركة ولكن ليس له تأثير.

وعن تعريف شركته لنفسها على شبكة الانترنت بأنها أحدى شركات مجموعة "المعز"، قال إن ذلك كان "بروشور" قديم وسوف يتم تغييره.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. محاكمة سعد الصغير بالتهرب من الضرائب
» مرعب.. لحظة ملامسة صاعقة برقية لبرج خليفة
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» حريق هائل داخل شقة سكنية في الصف
» اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب في البورصة"
» الأهلي وبيراميدز بحضور 5 آلاف
» الريال ضيفا ثقيلا علي ليجانيس الليلة
» "الكهرباء" تكشف عن احتياجاتها من الغاز خلال الصيف
» أمطار على الوجه البحري.. حالة طقس الغد
» تعرف علي المصري المتهم بالاحتيال على بيل جيتس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول