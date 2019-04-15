شركة "شهير" للحراسات الخاصة ترد على علاقتها بالإخوان

15 أبريل 2019 - 11:29 ص



نفى شندي يحيى شندي، مدير شركة "سيفتي 5" للأمن والحراسات الخاصة، وجود صلة بين شركته وشركة "المعز" القابضة التي تحوم حولها شبهات عن علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين.



وأكد "يحيي"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، مع محمد الباز، أنه كان شابًا فقيرًا ولكنه بطلا للمصارعة، وفيما بعد كون مجموعة حراسات، وتوسعت أعماله، وفي عام 2015، قنن أوضاعه.



وتابع مدير شركة "سيفتي 5"، أنه لا يفعل شيئًا بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، وليس له أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وهو أبعد ما يكون عنهم، ولكن أحمد المعز صديق شخصي له، وفي عام 2012، دخل مجلس إدارة الشركة ولكن ليس له تأثير.



وعن تعريف شركته لنفسها على شبكة الانترنت بأنها أحدى شركات مجموعة "المعز"، قال إن ذلك كان "بروشور" قديم وسوف يتم تغييره.

