لن تصدق.. هذا ما كان يفعله مؤسس "ويكليكس" داخل السفارة

15 أبريل 2019 - 11:24 ص

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر بعض الأساليب التي كان يلجأ لها "جوليان أسانج"، مؤسس موقع ويكيليكس، لتسلية نفسه طيلة أعوام داخل سفارة "الإكوادور" في بريطانيا.

وبحسب الفيديو يظهر أسانج، وهو يتزلج على لوح خشبي في مكان ضيق من السفارة، ولم يكن يرتدي سوى سروال وقميص.

وقال سفير الإكوادور في لندن جيمي مارشن، إن أسانج، كان يتعمد إزعاج العاملين في السفارة بتصرفات مقرفة، دون أن يقدم أي اعتذار أو يحاول التصرف باحترام.

وأضاف أنه عندما أراد أسانج أن يكون بغيضا، كان يلطخ جدار المرحاض بالبراز، كما حشر لباسا داخليا متسخا خاصا به، داخل كرسي المرحاض.

يذكر أن أسانج كان قد لجأ في 19 يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وطلب اللجوء السياسي، بعد صدور حكم من القضاء البريطاني بتسليمه إلى السويد حيث يواجه تهمة اغتصاب وتحرش جنسي.

وقد قامت الشرطة البريطانية باعتقاله في 11 أبريل الجاري في سفارة الإكوادور، وأخرجه عناصر الشرطة من مقر السفارة في مشهد دراماتيكي، حسب ما تم تداوله وقتها.



