"ميدو" يصدم الزملكاوية بسبب إصابة "ساسي"

15 أبريل 2019 - 11:20 ص

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن التونسي فرجاني ساسي، لايوجد له بديل بالفريق الأبيض .

وقال ميدو خلال تصريحات إذاعية: " فرجاني ساسي لاعب لم يظهر منذ فترة بالدوري المصري، وتعويضه صعب ولكن غيابه شهرين أصبح أمر واقع ولابد من التعامل معه ".

وأضاف العالمي: " محمود عبد العزيز الأقرب لتعويض غياب فرجاني ساسي، وأيضا أحمد سيد زيزو يجيد اللعب في ذلك المركز والمفاجأة أن ذلك هو مركزه الأساسي وليس الجناح الأيمن كما يتصور البعض ".

وتأهل الفريق الأبيض لنصف نهائي الكونفدرالية بعد تخطي عقبة حسنية أغادير المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب .